الحسن الكتاني

الكتاني عن “عودة طالبان”: “الحمد لله الذي أطال عمرنا لنرى هذا اليوم”

2021-08-17 / 11:03 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

تغنى السلفي الحسن الكتاني، بعودة جماعة طالبان الى أفغانستان وسيطرتها على كابل وعلى عدد من المناطق بعد انسحاب الجيش الأمريكي.

وقال الكتاني في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك” :”هذا يوم فرح وسرور وحبور .. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا ..”.

وأضاف “الحمد لله الذي أطال عمرنا لنرى هذا اليوم وكما بكينا قبل 20 سنة لسقوط الإمارة الإسلامية نبكي اليوم فرحا بعودتها”، قبل يختم تدوينته بهاشتاغ “طالبان تنتصر”.

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‫6 تعليقات

  2. انه يوم النحس للشعب الافغاني…يوم سيتذكره بحسرة والم…ويعاني الويلات من هذه الحركة المتطرفة ذات الافكار المتاوءة للاسلام وتعاليمه السمحة…ان من يلتصقون بعجلات الطاءرات ويتساقطون في الفضاء يعلمون جيدا من هي طالبان ومافعلته بشعب افغانستان عبر السنين من قتل وذبح وتنكيل!!!

  3. أمريكا هي التي ابلغت طالبان أنها ستنسحب من افغانستان وأنها لن تمنعها في الوصول الى الحكم إذا التزمت هذه الأخيرة بعدم الاعتداء واحترام أمريكا مستقبلا فقبلت طالبان وهذا هو السبب قبل ستة أشهر من الأن

  4. هذه بداية فقط .و أنتم يقولون العبرة بالخواتيم .
    و الخاتمة في تسيير شؤون العباد هي كما يعرفها الاسلام: العدل بينهم ( ولو كانوا أعداء الامس) ثم الامان و الامن ، و في الاخير ازدهار المجتمع كاملا من الفرد الذي يعيش في أقصى بقعة من الوطن إلى الجماعة المعزولة بين الجبال.
    و سنرى مع توالي الحدثان .

  6. نعم بالفعل حركة طالبان فاجات العالم بالسيطرة على افغانستان لكن امريكا وحلفاؤها لم يفاجؤهم ذالك ولكن لا يمكنها إظهار هذه الحقيقة المرة بالنسبة اليها

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