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نيوزيلندا تسجل أول إصابة محلية بكورونا منذ ستة أشهر

2021-08-17 / 10:44 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

سجلت نيوزيلندا الثلاثاء أول إصابة محلية بكوفيد-19 منذ ستة أشهر، مما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير لمنع تفشي محتمل للوباء.

وتأكدت إصابة شخص بالفيروس في أوكلاند، كبرى مدن البلاد، من دون تحديد مصدر العدوى بعد، بحسب وزارة الصحة.

ومن المقرر أن ينعقد مجلس الوزراء الثلاثاء لاتخاذ قرار حول التدابير التي ستفرض بعد رصد أول إصابة بكوفيد-19 في أوساط السكان منذ 28 فبراير.

وأشارت الوزارة إلى أن “استجابة حازمة وسريعة هي أفضل وسيلة للحد من أي انتشار محتمل، والمطلوب من الجميع لزوم الهدوء وتحمل المسؤولية إلى حين جمع مزيد من المعلومات حول حالة محتملة”، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

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