صورة تعبيرية

القنيطرة.. توقيف شخص وحجز 2250 قرص طبي مخدر

2021-08-17 / 9:38 صباحًا
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هبة بريس - القنيطرة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، زوال أمس الاثنين 16 غشت الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل المشتبه فيه بمدينة القنيطرة عن حجز 2250 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، علاوة على ثلاثة هواتف محمولة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وتوقيف جميع المشاركين والمساهمين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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