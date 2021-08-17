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حركة طالبان تعلن “عفوا عاما” عن جميع موظفي الدولة

2021-08-17 / 9:30 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلنت حركة طالبان الثلاثاء “عفوا عاما” عن كل موظفي الدولة داعية إياهم إلى معاودة العمل بعد يومين على استيلائها على السلطة في أفغانستان إثر هجوم خاطف.

وأوضحت الحركة في بيان “صدر عفو عام عن الجميع (..) لذا يمكنكم معاودة حياتكم الطبيعية بثقة تامة”.

ومنذ بدء انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) من أفغانستان في ماي الماضي، حققت قوى طالبان مكاسب واسعة على الأرض. وسيطرت على العاصمة كابول، في تقدم سريع مفاجئ.

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