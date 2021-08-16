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أمريكا تثمن عاليا الدور “البناء” للمغرب في ليبيا

2021-08-16 / 5:36 مساءً
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هبة بريس

أكد السفير الأمريكي والمبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الاثنين بالرباط، أن بلاده تثمن عاليا الدور “البناء” الذي يقوم به المغرب من أجل دعم المسلسل السياسي في ليبيا.

وقال ريتشارد نورلاند في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن “الدور الذي يقوم به المغرب في المنطقة من أجل دعم المسلسل السياسي في ليبيا بناء للغاية”، وأن الولايات المتحدة “ممتنة جدا لذلك”.

ووصف الدبلوماسي الأمريكي المباحثات التي أجراها مع السيد بوريطة بأنها “بناءة جدا”، مشيرا إلى أنها تناولت “العديد من المواضيع، تتعلق على الخصوص بالانتخابات الليبية المتوقع إجراؤها في دجنبر”.

وأضاف نورلاند أنه “حان الوقت لوضع الإطار الدستوري والقانوني حتى يتسنى إجراء هذه الانتخابات في شهر دجنبر”.

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