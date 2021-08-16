“طالبان”: الوضع تحت السيطرة ونفذنا حملة اعتقالات ضد المخالفين

2021-08-16 / 4:49 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن المتحدث باسم حركة “طالبان” ذبيح الله مجاهد اليوم الاثنين أن الوضع في العاصمة كابل تحت السيطرة، محذرا من أن السلطات الجديدة ستعاقب كل من يتعدّى على ممتلكات المسؤولين السابقين.

وكتب مجاهد على صفحته في “تويتر” أن عددا من الأشخاص المتورطين في المخالفات تم اعتقالهم في المدينة.

وأضاف أنه “لا يسمح لأحد بدخول منازل المسؤولين السابقين وطلب سيارات منهم وتهديدهم”، متوعدا بأن مرتكبي هذه الأفعال “سيتم التعامل معهم بكل جدية وسوف يتعرضون للملاحقة الشديدة”.

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‫2 تعليقات

  1. يبدو أن حركة طالبان استفادت من اللقاءات و المحادثات التي أجرتها مع الولايات المتحدة.
    تقاسم السلطة .
    عدم مصادرة أملاك المسؤولين السابقين .
    تنحي الرئيس السابق دون مقاومة تذكر .
    كلها دلالات على أن الحركة حصلت على تطمينات و على دعم مقابل التزامها بشروط معينة .

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