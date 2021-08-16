منير الليموري

بالاجماع.. انتخاب منير الليموري رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية بجهة الشمال(فيديو)

2021-08-16 / 4:15 مساءً
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اس. بويعقوبي- هبة بريس

انتخب منير الليموري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، صباح اليوم الاثنين 16 غشت، بالإجماع، رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة خلفا لزميله في الحزب امحمد لحميدي.

وتمكن منير ليموري من الحصول على 56 صوتا من أصل 56، محققا الإجماع على شخصه لقيادة الغرفة للفترة الانتدابية المقبلة، بعد التحالف الثلاثي الذي تم يوم الأحد 08 غشت الجاري بين أحزاب الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، وحزب الاستقلال،باسناد رئاسة الغرفة المذكورة للبام.

الليموري كان قد أكد في حوار مه موقع “هبة بريس” أن المرحلة الراهنة أضحت تفرض المرور من مرحلة البناء الى استهداف المهنيين من خلال التكوين والمواكبة والتأطير ،حيث سيعمل خلال هذه الولاية على اجراء دراسة تقييمية ورصد الايجابيات والسلبيات لتشكيل أرضية ورؤية عمل على صعيد الجهة.

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