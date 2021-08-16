الحرارة المفرطة و تدابير الحجر الصحي يضاعفان محنة سكان المدن الداخلية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

ارتفعت بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة درجات الحرارة بمختلف مناطق المملكة، حيث أكدت مديرية الأرصاد الجوية في نشرات إنذارية خاصة أن الفترة الحالية ستشهد ارتفاعا في موجة الحرارة مع هبوب رياح الشرقي بمدن عدة.

ارتفاع الحرارة الذي تزامن و اعتماد الحكومة لتدابير صارمة و مشددة فيما يخص الحجر الصحي و منع التنقل الليلي، ضاعفا محنة المغاربة خاصة القاطنين بالمدن الداخلية.

و أصبح لزاما على المغاربة البقاء في منازلهم بعد الساعة التاسعة مساءا و ذلك بعدما تعودوا خلال السنوات الماضية على الاستمتاع بنسيم الفترات الليلية في عز أيام الصيف الحارة خارج بيوتهم.

و يجد عدد كبير من قاطني المدن الداخلية صعوبات كبيرة للتخفيف من درجات الحرارة بالمنازل في ظل افتقادها للمكيفات، كما أن منع التنقل الليلي يجعلهم مجبرين على البقاء في بيوتهم بالرغم من الحرارة المرتفعة.

و ساهم غياب بنية تحتية لائقة كالمسابح و المنتزهات الطبيعية و الفضاءات الترفيهية بهاته المدن في مضاعفة حجم المعاناة التي يعيشها سكان المدن الداخلية و التي تظهر معالمها بشكل أكبر مع ارتفاع موجة الحرارة.

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