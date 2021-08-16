صورة تعبيرية

طقس الاثنين .. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2021-08-16 / 9:15 صباحًا
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن يبقى الطقس حارا بمنطقة سوس، وأقصى الجنوب الشرقي، والمناطق الداخلية الشمالية والوسطى، والسايس، وسهول ملوية والشياظمة.

وستكون الأجواء حارة نوعا ما إلى محليا حارة بباقي المناطق.

وسيلاحظ ظهور سحب منخفضة، خلال الليل والصباح، بالأطلس ونواحيه الغربية، والريف، والجنوب الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية، مرفوقة بقطرات مطرية متفرقة ورعد محلي، مع صعود سحب مدارية وضعيفة الاستقرار جنوب المملكة.

وستكون السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي ووسط المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما شمالية بالمناطق الشمالية والوسطى وشرقية بالأقاليم الجنوبية، ومعتدلة إلى ضعيفة شرقية بالجنوب الشرقي وشمالية إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و33 درجة بالجنوب الشرقي، وداخل الأقاليم الجنوبية، وداخل منطقة سوس، والسايس، وسهول ملوية والشياظمة، وهضاب الفوسفاط وولماس والسهول الداخلية الوسطى، وما بين 22 و29 درجة بالمنطقة الشرقية، ومناطق الغرب واللوكوس، وولماس، ومنطقة طنجة، والسهول الأطلسية وباقي المناطق الجنوبية، وما بين 18 و24 درجة بباقي ربوع المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 42 و49 درجة بأقصى الجنوب الشرقي، وداخل مناطق الغرب، واللوكوس وسوس، والأقاليم الجنوبية، والسايس، ووادي ملوية والسهول الداخلية الممتدة غرب الأطلس، وما بين 35 و42 درجة بالمنطقة الشرقية، وسهول المحيط الأطلسي، ومنطقة طنجة، والسفوح الجنوبية الشرقية والريف، وما بين 27 و34 درجة بالأطلس وبالقرب من السواحل.

وسيكون البحر هادئا إلى أحيانا قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ليصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان في المساء بين رأس سيم ورأس غير.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of موجة حر ما بين 42 و49 درجة اليوم وغدا بعدد من مناطق المملكة

موجة حر ما بين 42 و49 درجة اليوم وغدا…

2021-08-16 / 12:42 مساءً
Photo of الحرارة المفرطة و تدابير الحجر الصحي يضاعفان محنة سكان المدن الداخلية

الحرارة المفرطة و تدابير الحجر الصحي يضاعفان محنة سكان…

2021-08-16 / 12:09 مساءً
Photo of شاطئ سيدي رحال ضواحي البيضاء يواصل حصد الضحايا

شاطئ سيدي رحال ضواحي البيضاء يواصل حصد الضحايا

2021-08-16 / 11:14 صباحًا
Photo of مصرع شخصين أثناء قيامهم بتشطيب بئر ضواحي شفشاون

مصرع شخصين أثناء قيامهم بتشطيب بئر ضواحي شفشاون

2021-08-15 / 7:42 مساءً
Photo of الاستعانة بأربع طائرات لاخماد حريق شفشاون

الاستعانة بأربع طائرات لاخماد حريق شفشاون

2021-08-15 / 7:04 مساءً
Photo of تسجيل 7380 إصابة و84 وفاة جديدة بـ”كورونا” في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎

تسجيل 7380 إصابة و84 وفاة جديدة بـ”كورونا” في 24…

2021-08-15 / 4:52 مساءً
Photo of أمن الدار البيضاء يوقف سيدة بحوزتها مئات المفرقعات والشهب النارية

أمن الدار البيضاء يوقف سيدة بحوزتها مئات المفرقعات والشهب…

2021-08-15 / 4:47 مساءً
Photo of انتفاضة 16 غشت 1953 بوجدة .. محطة وضاءة في تاريخ المغرب المعاصر

انتفاضة 16 غشت 1953 بوجدة .. محطة وضاءة في…

2021-08-15 / 1:55 مساءً
Photo of مجلس بوعياش يُطالب بتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة

مجلس بوعياش يُطالب بتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية…

2021-08-15 / 1:39 مساءً
Photo of مقتل مستشار وزيرة التعليم الإسرائيلية للشؤون العربية بإطلاق النار

مقتل مستشار وزيرة التعليم الإسرائيلية للشؤون العربية بإطلاق النار

2021-08-15 / 12:47 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق