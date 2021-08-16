طقس الاثنين .. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن يبقى الطقس حارا بمنطقة سوس، وأقصى الجنوب الشرقي، والمناطق الداخلية الشمالية والوسطى، والسايس، وسهول ملوية والشياظمة.

وستكون الأجواء حارة نوعا ما إلى محليا حارة بباقي المناطق.

وسيلاحظ ظهور سحب منخفضة، خلال الليل والصباح، بالأطلس ونواحيه الغربية، والريف، والجنوب الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية، مرفوقة بقطرات مطرية متفرقة ورعد محلي، مع صعود سحب مدارية وضعيفة الاستقرار جنوب المملكة.

وستكون السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي ووسط المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما شمالية بالمناطق الشمالية والوسطى وشرقية بالأقاليم الجنوبية، ومعتدلة إلى ضعيفة شرقية بالجنوب الشرقي وشمالية إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و33 درجة بالجنوب الشرقي، وداخل الأقاليم الجنوبية، وداخل منطقة سوس، والسايس، وسهول ملوية والشياظمة، وهضاب الفوسفاط وولماس والسهول الداخلية الوسطى، وما بين 22 و29 درجة بالمنطقة الشرقية، ومناطق الغرب واللوكوس، وولماس، ومنطقة طنجة، والسهول الأطلسية وباقي المناطق الجنوبية، وما بين 18 و24 درجة بباقي ربوع المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 42 و49 درجة بأقصى الجنوب الشرقي، وداخل مناطق الغرب، واللوكوس وسوس، والأقاليم الجنوبية، والسايس، ووادي ملوية والسهول الداخلية الممتدة غرب الأطلس، وما بين 35 و42 درجة بالمنطقة الشرقية، وسهول المحيط الأطلسي، ومنطقة طنجة، والسفوح الجنوبية الشرقية والريف، وما بين 27 و34 درجة بالأطلس وبالقرب من السواحل.

وسيكون البحر هادئا إلى أحيانا قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ليصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان في المساء بين رأس سيم ورأس غير.

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