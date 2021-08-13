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مكناس.. إضراب الممرضين يشل مستشفى سيدي سعيد ويعرقل الفحص ضد كورونا

2021-08-13 / 5:45 مساءً
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هبة بريس - فاس

تزامنا مع الإضراب الوطني للممرضين ، سادت صباح اليوم الجمعة 13 غشت الجاري، حالة من الفوضى بمستشفى سيدي سعيد بمدينة مكناس، الأمر الذي جعل من المتعذر على الكثيرين إجراء فحوص فيروس كورونا

و قالت مصادر ” هبة بريس ” أنه في ظل تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا بربوع المملكة خلال الأسابيع الأخيرة ، عرف المستشفى سيدي سعيد، توافدا كبيرا للمواطنين المخالطين والتي تظهر عليهم أعراض المرض ، لخضوعهم لاختبارات كورونا ، مشيرة إلى أنه بالفعل فشلت جل المحاولات المتكررة للمواطنين من أجل الحصول على فرصة لفحص “كوفيد-19 “، بينما تكدس العشرات في صفوف المستشفى المذكور منذ السادسة صباحا.

و أضافت ذات المصادر، أنه بسبب الإضراب الوطني لملائكة الرحمة تفاقم الوضع و شلت حركة المستشفى، مما جعل كثيرٌ من المواطنين المخالطين والذين يشتبه في إصابتهم بالفيروس إلى تنظيم و قفة احتجاجية، تنديدا بالوضع المأساوي داخل المستشفى، والمطالبة بالتدخل العاجل لحل هذه الكارثة

يشار إلى أن النقابة المستقلة للممرضين في المغرب دعت إلى إضراب وطني لمدة 24 ساعة اليوم الجمعة 13 غشت، باستثناء أقسام المستعجلات، والإنعاش ومصالح كوفيد، احتجاجا على “هجوم رجل سلطة وأعوانه على ممرضة و طالب تقني إسعاف متطوع، و التنكيل بهم و احتجازهم داخل مركز الصحي في مدينة الدار البيضاء .

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