تسجيل 10.752 إصابة و112 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

هبة بريس - الرباط

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 10.752 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس 741.836 حالة في المغرب.

وحسب النشرة اليومية لوزارة الصحة فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 51.017 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 7.505.044 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 112 حالة وفاة ليصل العدد إلى 10.823، بينما تم التأكد من 9895 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 649.429.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0