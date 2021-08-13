كورونا المغرب
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تسجيل 10.752 إصابة و112 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

2021-08-13 / 4:58 مساءً
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هبة بريس - الرباط

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 10.752 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس 741.836 حالة في المغرب.

وحسب النشرة اليومية لوزارة الصحة فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 51.017 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 7.505.044 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 112 حالة وفاة ليصل العدد إلى 10.823، بينما تم التأكد من 9895 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 649.429.

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‫2 تعليقات

  1. للأسف لاتباعد في المقاهي تقارب بدون حمامات.لاتباعد في الحافلات .الضروروة تدفع الناس لركوبها ولو كانت مكتظة .المواطنون في الأسواق القليل منهم من يستعمل الكمامة .لازالت تجمعات العزاء تقام والاحتفالات بالزواج لاسيما في البوادي . لازال من المواطنين من يصافح الآخرين بوجهه ..ان بقي الوضع على ماهو عليه فلا ننتظر أن يرحل عنا الوباء بل سيزداد الوضع سوءا.

  2. نتمنى من الله الصحة والعافية لكل مريض ورحمة الله على الموتى ومزيد من الاحتياط واجب على كل مسلم ومسلمة ان يخاف على نفسه وأهله

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