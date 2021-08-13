صورة للمحجوزات

مارتيل.. إيقاف 5 أشخاص وإجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات

2021-08-13 / 3:03 مساءً
0
هبة بريس - مارتيل

تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمارتيل، صباح اليوم الجمعة 13 غشت الجاري، من توقيف خمسة أشخاص من بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب مصدر أمني، فقد تم إجهاض هذه العملية بالشريط الساحلي لمدينة مارتيل، حيث تم ضبط المشتبه فيهم متلبسين بمحاولة تهريب أربع رزم من مخدر الشيرا تزن حوالي 97 كيلوغرام، على متن زورق مطاطي من الحجم الكبير مجهز بمحرك ويضم ستة حاويات تحتوي على 120 لترا من المحروقات وثلاث سترات للنجاة.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت تدبير المراقبة، رهن إشارة البحث الذي عهد به للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ربة بيت أربعينية تنهي حياتها بتناول مادة سامة بالجديدة

ربة بيت أربعينية تنهي حياتها بتناول مادة سامة بالجديدة

2021-08-13 / 12:01 مساءً
Photo of تسجيل هزة أرضية بقوة 4 درجات بإقليم الدريوش

تسجيل هزة أرضية بقوة 4 درجات بإقليم الدريوش

2021-08-13 / 9:56 صباحًا
Photo of الغرق ينهي حياة شاب في حقينة سدّ الوحدة بتاونات

الغرق ينهي حياة شاب في حقينة سدّ الوحدة بتاونات

2021-08-13 / 9:17 صباحًا
Photo of الفنيدق.. توقيف شخص بحوزته أقراص “ريفوتريل” وكمية من مخدر الشيرا

الفنيدق.. توقيف شخص بحوزته أقراص “ريفوتريل” وكمية من مخدر…

2021-08-12 / 1:20 مساءً
Photo of تازة.. مداهمة وكر الدعارة بتاهلة وإيقاف 6 أشخاص

تازة.. مداهمة وكر الدعارة بتاهلة وإيقاف 6 أشخاص

2021-08-12 / 11:08 صباحًا
Photo of حوادث السير بالمغرب تسبب في مقتل 9 أشخاص وتصيب 1983 آخرين

حوادث السير بالمغرب تسبب في مقتل 9 أشخاص وتصيب…

2021-08-11 / 8:06 مساءً
Photo of 9 قتلى و1983 جريحا.. حصيلة حرب الطرق بالمدن خلال أسبوع

9 قتلى و1983 جريحا.. حصيلة حرب الطرق بالمدن خلال…

2021-08-11 / 2:22 مساءً
Photo of تفاصيل حادثة مروعة خلفت قتيلين بسطات

تفاصيل حادثة مروعة خلفت قتيلين بسطات

2021-08-11 / 1:18 مساءً
Photo of سطات…مصرع شابين دهسا تحت عجلات شاحنة كبيرة

سطات…مصرع شابين دهسا تحت عجلات شاحنة كبيرة

2021-08-10 / 11:43 مساءً
Photo of طرفاية: الوقاية المدنية تستعين بغواصين لأجل انتشال غريق

طرفاية: الوقاية المدنية تستعين بغواصين لأجل انتشال غريق

2021-08-10 / 11:28 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق