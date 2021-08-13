مارتيل.. إيقاف 5 أشخاص وإجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات

هبة بريس - مارتيل

تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمارتيل، صباح اليوم الجمعة 13 غشت الجاري، من توقيف خمسة أشخاص من بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب مصدر أمني، فقد تم إجهاض هذه العملية بالشريط الساحلي لمدينة مارتيل، حيث تم ضبط المشتبه فيهم متلبسين بمحاولة تهريب أربع رزم من مخدر الشيرا تزن حوالي 97 كيلوغرام، على متن زورق مطاطي من الحجم الكبير مجهز بمحرك ويضم ستة حاويات تحتوي على 120 لترا من المحروقات وثلاث سترات للنجاة.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت تدبير المراقبة، رهن إشارة البحث الذي عهد به للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0