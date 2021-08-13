صورة تعبيرية

نشرة إنذارية: موجة حر ما بين 39 و 49 درجة من الجمعة إلى الإثنين

2021-08-13 / 2:20 مساءً
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تشهد عدد من عمالات وأقاليم المملكة موجة حر (الشرقي) ابتداء من اليوم الجمعة وإلى غاية يوم الإثنين المقبل.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة من مستوى يقظة أحمر، أنه من المرتقب تسجيل درجات حرارة عليا تتراوح ما بين 46 و49 درجة، من اليوم الجمعة إلى غاية يوم الاثنين، بكل من فاس، ومكناس، ومولاي يعقوب وسيدي قاسم، وسيدي سليمان، و وزارن، و تونات، و بني ملال، و قلعة السراغنة، و الرحامنة، واليوسفية، والفقيه بن صالح، وخريبكة، وسطات.

وأضافت النشرة أنه من المرتقب أيضا تسجيل درجات حرارة عليا تتراوح ما بين 47 و49 درجة، ابتداء من يوم غد السبت وإلى غاية الإثنين، بكل من أكادير إداوتنان، وإنزكان، وأيت ملول، وتارودانت.

كما توقعت النشرة على مستوى اليقظة البرتقالي، تسجيل درجات حرارة عليا تتراوح ما بين 39 و45 درجة، من اليوم الجمعة إلى غاية يوم الاثنين، بكل من وجذة-أنجاد، وجرادة، وكرسيف، وتاوريرت، وشفشاون، والحاجب، وصفرو، وخنيفرة، وتازة، وبولمان، والناظور، ودريوش، وبركان، والعرائش، والقنيطرة، والصويرة، وآسفي، وبرشيد، وبن سليمان، والجديدة، وتمارة-الصخيرات، والرباط- سلا، والنواصر، ومديونة.

وخلال نفس الفترة ، يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 45 و48 درجة بكل من مراكش، وشيشاوة، والخميسات، وسيدي بنور، وآساس الزاك، وطاطاـ وزاكورة.

وبحسب النشرة ، فإنه من المرتقب أيضا تسجيل درجات حرارة عليا تتراوح ما بين 45 و48 درجة، من السبت إلى غاية الإثنين المقبلين، بشتوكة أيت باها، وكلميم، والسمارة، وبوجدور، و واد الذهب، و أوسرد، وسيدي إفني، وطانطان، وتزنيت، والعيون، وطرفاية.

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