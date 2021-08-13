بعد رفض الجزائر مساعدة المغرب.. بسمة بوسيل تعلق: “الأبرياء سيموتون أين الإنسانية?”

نجلاء مزيان - هبة بريس

استنكرت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، رفض الدولة الجارة المساعدة المغربية لإخماد الحرائق التي تسببت في زهق أرواح الأبرياء،في حين قبول المساعدة الفرنسية.

و نشرت بوسيل عبر خاصية ستوري صورة جاء فيها:”عندما تكون المصالح السياسية أهم من أرواح الشعب و من احتراق الوطن بأكمله، الجارة الجزائر ترفض يد العون التي تقدم بها المغرب لإخماد الحرائق التي تجتاح، البلاد لا حول ولا قوة إلا بالله”.

و أرفقت زوجة الفنان المصري بسمة بوسيل الصورة بالتعليق التالي:” لماذا؟ الأشخاص الأبرياء سيموتون…أين الإنسانية؟”.

و يشار أن حرائق الغابات التي نشبت في عدة مناطق في الجزائر تسبب حسب آخر حصيلة رسمية بمقتل 69 شخصا من بينهم 28 عسكريا.

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