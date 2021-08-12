مندوبية التامك ومرصد السجون يعلنان حل “خلافاتهما” واستئناف تعاونهما

هبة بريس

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمرصد المغربي للسجون، حرصهما على ترصيد تعاونهما المشترك واستمراريته وتطويره بما يخدم المصلحة العامة وحقوق السجينات والسجناء.

وذكر بلاغ مشترك للمندوبية العامة والمرصد أن هذا الاتفاق جاء على إثر الاجتماع الذي عقده المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مع وفد المرصد المغربي للسجون اليوم الخميس بمقر المندوبية العامة.

واضاف البلاغ أنه بناء على الأجواء الإيجابية التي ميزت هذا الاجتماع، وبعد الشروحات والتوضيحات التي تقدم بها الطرفان، اتفقا على “التجاوز الإيجابي لكل سوء تفاهم يكون قد حصل في علاقة المندوبية العامة بالمرصد، والتي كانت علاقة تعاون واحترام متبادل لاختصاصات كل واحد منهما”.

كما أكد الطرفان، حسب المصدر ذاته، “عزمهما على المضي قدما لتفعيل وتطوير مختلف أشكال التعاون المتاحة في إطار من الاحترام التام للمرجعيات الوطنية والدولية ذات الصلة بتدبير المؤسسات السجنية وانفتاحها على منظمات المجتمع المدني المهتمة بهذا المجال”.

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