رغم مرضه … محمد عاطفي يشارك في عمل جديد رفقة بالإخوة الوالي

2021-08-12 / 2:57 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

أعلن الفنان المغربي هشام الوالي عبر مقطع فيديو قام بنشره بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، عن مشاركة الفنان و المخرج محمد عاطفي في عمل جديد من إخراج رشيد الوالي.

و أرفق الوالي مقطع الفيديو الذي يظهر فيه محمد عاطفي في حالة صحية صعبة رفقة الإخوة الوالي، بتدوينة مطولة جاءت كالتالي : “وإن تعثرت ظروف الحياة أستاذنا العزيز، فتذكر أننا لازلنا نحمل في أنفسنا عهداً لك برد ولو القليل القليل مما منحتنا في بداياتنا من عطف وحب وتبني ومساندة”.

وأضاف: “محمد عاطفي الإنسان الطيب والفنان الصادق والمخرج المبدع، في حاجة ماسة لدعمنا ومساندتنا، ورغم الوعكة الصحية التي يمر منها فقد شاركنا كممثل في فيلم “الطابع” للمخرج رشيد الوالي”.

و اختتم تدوينته قائلا :”مشاركة كان لها وقع كبير وإيجابي على نفسية وصحة الأستاذ عاطفي، كما تركت فينا انطباعا ويقينا بأن الفنان يحتاج للدعم والاعتراف دائماً وأبدا”.

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