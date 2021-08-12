اسبانيا.. اعتقال شخصين وحجز أزيد من طن ونصف من الحشيش بمنطقة “قاديس”

2021-08-12 / 2:09 مساءً
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هبة بريس- مكتب طنجة

تمكنت الشرطة الاسبانية ، من اعتقال اثنين من طاقم زورق مطاطي بميناء سانتا ماريا بمنطقة “قاديس” ، وعلى متنه 50 رزمة مخدرات يصل مجموع وزنها 1650 كلغ.

الشرطة الاسبانية ذكرت أن العملية تمت فجر الاثنين، بعدما لاحظت دورية أمنية شخصا بشاطئ “لابونتيا” يعطي إشارات ضوئية بجهاز يحمله بيده في اتجاه البحر من رصيف الميناء عند الساعة الثانية فجرا، حيث تم تم توقيف القارب واعتقال شخصين فيما لاذ شخص ثالث بالفرار.

واضاف بلاغ للشرطة لللسبانية ان الزورق كان في اتجاهه لمنطقة “واد غودالتي” لتفريخ شحنة المخدرات التي فاقت الطن والنصف.

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