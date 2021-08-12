الفنيدق.. توقيف شخص بحوزته أقراص “ريفوتريل” وكمية من مخدر الشيرا

هبة بريس - الفنيدق

تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة الفنيدق، صباح اليوم الخميس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى مدينة الفنيدق، وهو في حالة تلبس بحيازة 4650 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، وذك قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة بداخل منزله عن حجز مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات، علاوة على ضبط ثلاثة كيلوغرامات و400 غرام من مخدر الشيرا.

وقد تم، وفق البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي عهد به إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وتوقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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