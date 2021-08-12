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تارودانت : مطالب بإحداث مستشفى ميداني بالاقليم لعلاج المصابين بكوفيد

2021-08-12 / 11:41 صباحًا
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

رفعت عدد من الفعاليات المدنية بإقليم تارودانت،مطلب لعامل الاقليم ، من أجل التدخل لخلق مستشفى ميداني لاستقبال الحالات المصابة بكوفيد 19.

كما دعا نفس المطلب الجماعات الترابية بالاقليم والمجتمع المدني، بضرورة المساعدة لانجاز مستشفى ميداني خاص لحالات كوفيد 19, بعد أن شهد الاقليم في الاسابيع القليلة الماضية إرتفاع في الحالات المصابة.

وقد سجل بإقليم تارودانت إلى غاية 11 غشت الجاري، حوالي 89 إصابة بفيروس كورونا، ضمن 846 إصابة بأقاليم وعمالات جهة سوس ماسة.

وكشفت مصادر مطلعة، أن المستشفى الإقليمي المختار السوسي،لم يعد قادر على إستيعاب حالات جديدة مصابة بالفيروس، مما يتوجب معه خلق مستشفى ميداني، قادر على تلبية حاجيات المرضى المصابين، إسوة بخلق مستشفيين ميدانيين لأكادير.

وتسبب إرتفاع حالات الاصابة بالفيروس بإقليم تارودانت، وقلة أقسام الانعاش، في تسجيل وفايات بالاقليم.

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