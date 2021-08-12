بنعبد الله: نحن بحاجة إلى حكومة وأحزاب قوية
هبة بريس
أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، أن الحزب يأمل في أن تشكل الانتخابات القادمة مرحلة للانتقال نحو التنمية الاقتصادية التي ينص عليها النموذج التنموي، والعدالة الاجتماعية والمجالية، والاستثمار في العنصر البشري.
وذكر بنعبد الله في تصريح له، على هامش انعقاد الدورة السابعة للجنة المركزية للحزب، مساء أمس الأربعاء، أننا بحاجة إلى حكومة قوية وأحزاب قوية حقيقة، مشددا على أن حزب التقدم والاشتراكية يعول على المشاركة المكثفة للمواطنين والمواطنات.
وأبرز أن هذه الدورة ستشكل فرصة للتوجه إلى أعضاء الحزب و كافة المواطنين “بخطاب أمل أساسه أن تشكل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة مرحلة لانتقال المغرب الى البناء الديموقراطي الحقيقي”.
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6 تعليقات
نفس الوجوه نفس الكلام حسبي الله ونعم الوكيل. يتفننون في الحديث كانهم لم يمروا بالحكومة وياملون البقاء فيها الى الابد او يورثونها ابناءهم
معه الحق قوية وفاسدة. إنها الديموقراطية نحن نحارب الفساد ولو بالكتابة في المواقع وانتم الأحزاب المغربية تضربون بعرض الحائط مشاعر المواطنين وتتسابقون نحو الكراسي بشعارات مزيفة اعتاد على الشعب لسرقته بإسم الديموقراطية واختيار الحزب الدي له الحق في سرقة الثورات والمال العام وتوضيف الأقرباء والاصدقاء.
ذرهم ياكلون ويلعبون ويلهيهم الامل فسوف يعلمون
كلام اكل الدهر عليه وشرب وكلشي عاق بكم تسكنون الفيلات والسيارات الفاخرة واللباس ذو العلامة وتضحكون علي الفقراء حسبي الله ونعم الوكيل
ماذا عسانا نقول ….هل يملكون قسطا و لو ضئيلا من المنطق و الشرف السياسي هؤلاء ..لن أقول الببغاوات لأنها أشرف منهم….كفاكم ثرثرة لقد أصبحت صوركم و أصواتكم يتقزز منها المواطن
شبعان هضرة…تا حزب ما يحمر الوجه..الأهم عندكم هيا مصالحكم الشخصية…🖕🏻