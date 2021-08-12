بنعبد الله: نحن بحاجة إلى حكومة وأحزاب قوية

هبة بريس

أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، أن الحزب يأمل في أن تشكل الانتخابات القادمة مرحلة للانتقال نحو التنمية الاقتصادية التي ينص عليها النموذج التنموي، والعدالة الاجتماعية والمجالية، والاستثمار في العنصر البشري.

وذكر بنعبد الله في تصريح له، على هامش انعقاد الدورة السابعة للجنة المركزية للحزب، مساء أمس الأربعاء، أننا بحاجة إلى حكومة قوية وأحزاب قوية حقيقة، مشددا على أن حزب التقدم والاشتراكية يعول على المشاركة المكثفة للمواطنين والمواطنات.

وأبرز أن هذه الدورة ستشكل فرصة للتوجه إلى أعضاء الحزب و كافة المواطنين “بخطاب أمل أساسه أن تشكل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة مرحلة لانتقال المغرب الى البناء الديموقراطي الحقيقي”.

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