هناء لمريني لهبة بريس:” دنيا بطمة فنانة كبيرة و كل ما تم تداوله غير صحيح”

نجلاء مزيان : هبة بريس

عقب تداول مقطع فيديو للفنانة المغربية هناء المريني، و اتهمامها بتوجيه الكلام للفنانة دنيا بطمة، المريني تنفي كل الإشاعات و تفتح قلبها لهبة بريس.

و في اتصال هاتفي ربطه طاقم جريدة هبة بريس الالكترونية بالكوميدية المغربية، كشفت أنها لم تقصد بكلامها شخص معين من خلال الفيديو الذي قامت بنشره بمواقع التواصل الاجتماعي.

و أضافت أنها معجبة بكل ما تقدمه الفنانة دنيا بطمة، و تكن لها كل الاحترام والتقدير، كما أنها بعيدة كليا عن المشاكل، مشيرة أن الهدف من الفيديوهات التي تنشرها هو الترفيه على الناس و إدخال البهجة إلى قلوبهم، لا شىء غير ذلك.

و تعد خريجة برنامج “ستاند اب ” الكوميدي من الممثلاث اللواتي يشتغلن على أنفسهن و يحاولن التطوير من ذاتهن، و صقل موهبتهن بشكل مستمر.

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