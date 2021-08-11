لاعبو الرجاء يهددون بمقاطعة مباراة روما

هبة بريس

هدد لاعبو فريق الرجاء الرياضي أعضاء المكتب المسير برفض السفر إلى إيطاليا لمواجهة روما، وديا في 14 غشت 2021، بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية.

وأخبر اللاعبون أعضاء المكتب المسير في اجتماعهم اليوم الأربعاء 11 غشت 2021، أنهم لن يسافروا إلى إيطاليا لمواجهة روما الإيطالي في حال عدم إيجاد حل لأزمة مستحقاتهم المالية العالقة في ذمة الفريق منذ الموسم الرياضي الماضي.

وفشل مسيرو الرجاء في اقناع اللاعبين بالعدول عن قرار مقاطعة التداريب، وحاولوا اقناعهم بمواصلة الاستعدادات إلى حين صرف مستحقاتهم بعد التوصل بمنحة انتقال سفيان الرحيمي إلى العين الإماراتي، وهو ما رفضه لاعبو الفريق وقرروا مقاطعة ثاني حصة تدريبية.

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