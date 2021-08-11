السلطات الإسبانية تحذر مواطنيها من اندلاع حرائق بسبب الحرارة

2021-08-11 / 10:29 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع مخاطر اندلاع الحرائق بسبب درجات الحرارة الشديدة التي ستشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة.

وحذّر رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، المواطنين من احتمال وقوع حرائق نتيجة الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، وفقا لما نقلته صحيفة “إل باييس” الإسبانية.

وكتب سانشيز: “ابتداء من اليوم، سترتفع درجات الحرارة فوق 40 درجة مئوية، وهناك خطر كبير لحدوث حرائق في أجزاء كثيرة من إسبانيا. لنكن حذرين على صحتنا”.

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