طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بكل من الجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية والسايس والمناطق الواقعة غرب الأطلس.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة محليا فوق السواحل الشمالية و الوسطى و أيضا بالواجهة المتوسطية .

وستكون السماء غائمة جزئيا بكل من الريف ، السايس و الأطلس المتوسط مع احتمال نزول قطرات مطرية و بروز رعد ، هذا فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بكل من الجنوب الشرقي للبلاد و جنوب المنطقة الشرقية .

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي بجنوب البلاد، ومن القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية ، بينما ستكون متقلبة الاتجاه و ضعيفة القوة بباقي أنحاء المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 23 و 30 درجة بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية و أقصى جنوب البلاد، وستكون ما بين 17 و 23 درجة على العموم بباقي ربوع المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 40 و 43 درجة بالجنوب الشرقي ووادي ملوية و المنطقة الشرقية ، ما بين 35 و 40 درجة بكل من الريف والسايس والسهول الداخلية و أقصى جنوب المملكة وما بين 22 و 29 درجة بالقرب من السواحل ، وستكون ما بين 28 و 35 درجة فيما تبقى من أرجاء البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ،وهادئا الى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان الى هائج على طول الساحل المتوسطي.

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