بسبب الإجراءات المشددة.. سائقو سيارات الأجرة يعتزمون خوض إضراب وطني

هبة بريس - الرباط

احتجاجا على الإجراءات المشددة التي فرضتها الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، يعتزم سائقو سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة بعدد من مدن المملكة، خوض إضراب وطني عن العمل.

وذكر بلاغ صادر عن النقابات المشاركة في الاضراب، أن هذا الشكل الاحتجاجي المزعم خوضه يوم الخميس، يأتي للفت انتباه حكومة سعد الدين العثماني إلى الظروف المزرية التي يعيشها مهنيو هذا القطاع الحيوي.

وشددت النقابات، على أن مهنيي القطاع ينتظرون من الحكومة والجهات الوصية، التجاوب مع مطالب سائقي سيارات الأجرة بصنفيها، لافتة الى أن مشاكل القطاع تزايدت خلال فترة الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس “كوفيد 19″، في ظل “صمت الحكومة، وعدم فتحها باب الحوار الجاد من أجل إيجاد حلول تخفف الأزمات الاجتماعية والاقتصادية على المهنيين”.

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