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درك الجديدة يوقف 14 شخصا من داخل حانة بمنتجع سيدي بوزيد

2021-08-10 / 10:56 صباحًا
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أحمد مصباح - الجديدة

داهمت دورية من المركز القضائي، التابع لسرية الدرك الملكي للجديدة، في ساعة مبكرة من صبيحة اليوم الثلاثاء، حانة شهيرة بمنتجع سيدي بوزيد، جراء خرقها حالة الطوارئ الصحية، وتقديم الكحول للزبناء خارج الوقت القانوني، الجاري به العمل بموجب القرار العاملي المرجعي.

هذا، وأسفر التدخل الدركي النوعي الذي تم تحت إشراف وبقيادة قائد سرية الدرك الملكي لدى القيادة الجهوية للجديدة، وبحضور قائد المركز القضائي، عن إيقاف 14 شخصا من الجنسين بمقتضى حالة التلبس، ضمنهم المسير، وصاحب الحانة الذي كان بدوره في حالة سكر. وقد جرى اقتياد الجميع إلى مقر المصلحة الدركية بالجديدة، حيث وضعتهم الضابطة القضائية، بتعليمات نيابية، تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل الأفعال المنسوبة إليهم.

وبالمناسبة، فإن تدخل المركز القضائي، المعروف اختصارا ب “بي جي”، يعتبر الثاني من نوعه، في أقل من 4 أيام، بتراب جماعة وقيادة مولاي عبد الله؛ حيث أحبط المركز القضائي، ليلة الخميس-الجمعة الماضية، 6 غشت 2021، عملية ضخمة لتهريب الحشيش، في إطار الاتجار الدولي للمخدرات؛ حيث حجزت دورية تابعة لل”بي جي” 7 أطنان من “السموم” كانت على وشك أن تعبر بحرا، تحت جنح الظلام، المحيط الأطلسي، في اتجاه الضفة الشمالية لحوض البحر الأبيض المتوسط.

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