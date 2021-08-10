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طقس الثلاثاء.. أجواء حارة وسماء صافية بعموم مناطق المملكة

2021-08-10 / 9:06 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية، عامة، بطقس حار نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق الواجهة المتوسطية، والسواحل الوسطى والسهول الأطلسية الشمالية.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب على العموم بباقي المناطق. فضلا عن هبوب زوابع رملية بكل من الجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشمالي بجنوب البلاد، من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد جنوب المنطقة الشرقية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي بباقي أنحاء المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 27 و33 درجة بالجنوب الشرقي، وما بين 21 و27 درجة شمال المنطقة الشرقية، ومنطقة طنجة والواجهة المتوسطية وأقصى جنوب المملكة، وما بين 15 و20 درجة على العموم بباقي ربوع البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 40 و45 درجة بالجنوب الشرقي، وما بين 35 و40 درجة بكل من المنطقة الشرقية، والريف، والسايس، والسهول غرب الأطلس وأقصى جنوب المملكة، وما بين 25 و30 درجة بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وهائجا بين الجرف الأصفر وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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