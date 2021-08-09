الابراهيمي: “لا أفهم عناق ومآدب الحملة الانتخابية.. هل هؤلاء فوق القانون!”

هبة بريس - الرباط

حذر البروفيسور وعضو اللجنة العلمية لفيروس كورونا، عز الدين الابراهيمي، من خطورة تجمعات ومآدب الحملات الانتخابية.

وقال الابراهيمي في تدزينة نشرها على حسابه “الفيسبوكي”: “أود هنا أن أؤكد أن الفيروس لا يفرق بين تجمع عائلي و لا اقتصادي … و نعم لا سياسي… لا أتفهم كل هذا العناق و المئادب و التجمعات و التي قام بها السياسيون خلال الحملة الانتخابية المهنية و كأنهم فوق القانون…”

وأضاف قائلا “أخاي أ الحبيب… إذا كنا نطالب المواطن بالاجراءات الاحترازية و عدم التجمع فعليك أيه “السياسي الهمام” أن تعطي المثال و تِطر معنا المواطنين… “مشي الفقيه اللي نتسناو براكتو…”… في الحقيقة هذا لا يبشر بخير بالنسبة للانتخابات المقبلة… لا يرهبني يوم الاقتراع بقدر التجاوزات خلال الحملة الانتخابية…. فالفيروس ديموقراطي لا يفرق بين التجمعات و لا الأحزاب… و إذا وقع ما لا يحمد عقباه فموعدنا شهر شتنبر لأداء الفاتورة… و من أرواح المغاربة….”

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