بمناسبة نجاحها … رشيد الوالي لزوجته :” نجاحك هو قدوة”

2021-08-09 / 10:48 صباحًا
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نجلاء مزيان - هبة بريس

حرص النجم المغربي رشيد الوالي على تهنئة زوجته ابتسام تزامنا و نجاحها في السنة الثانية، و مرورها للسنة الثالثة تخصص قانون فرنسي.

و كتب الوالي:”هنيئا ابتسام بنجاحك للسنة الثانية بعد اعادة بعض المواد، كان الإصرار والطموح، أنا فرحان بيك والشجاعه ديالك، فعلا كتشجعي الكثيرين باش يكملو قرايتهم، مرورك للسنة الثالثة قانون بالفرنسية يسعدني كما يجعل منك قدوة “.

و واصل قائلا :”يمكن يتسائل البعض أش ناقص ابتسام ..والجواب هو تحقيق الحلم معندوش سن، المهم الطموح والسعادة واللي كتجعل الحياة يكون عندها طعم آخر … أحبك وفخور بيك، و مبروووك وشكرا لكل واحد قال ليك كلمة طيبة او علمك حاجة نفعاتك واولهم الأساتذة المحترمون “.

و أضاف :”والجامعة ( كلية العلوم القانونية سويسي بالرباط ) شكرا صديقي سعيد الراضي على التوجيهات القيمة ، و شكرا للمتابعين نساء ورجال على التشجيع المستمر .نحبكم” !!

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