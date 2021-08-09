عبد الاله بنكيران وعزيز رباح

“البيجيدي” يحسم في تزكية خليفة “بنكيران” ويعيد ترشيح رباح بالقنيطرة

2021-08-09 / 10:44 صباحًا
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هبة بريس

أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن مرشحي ومرشحات الحزب الذين تمت تزكيتهم للانتخابات المقبلة بعدد من الجهات بما فيها جهة الرباط سلا القنيطرة، والتي تهم الدوائر البرلمانية المحلية والجهوية ومجالس الجهات والمدن الكبرى والمقاطعات.

وبخصوص وكلاء لوائح الدوائر التشريعية المحلية، فقد زكت الأمانة العامة سعد الدين العثماني بالرباط المحيط، ومحمد الطاهري بالرباط شالة، فيما زكت نبيل شيخي بسلا المدينة، ويوسف غربي بسلا الجديدة، أما بالخميسات، فزكت وفاء لمحمدي بتيفلت الرماني، وبالقنيطرة مصطفى الابراهيمي، وبالقنيطرة –الغرب- إبراهيم شويخ.

أما فيما يخص مجالس الجهات، فتمت تزكية محمد رضا بنخلدون وصباح بوشام عن عمالة وإقليم الرباط، وبهاء الدين اكدي وهند الزين بسلا، وادريس بنصر وسميرة ناجم بسيدي قاسم، ومحمد الحرفاوي ورشيدة وادني بالقنيطرة.

أما مجالس المدن الكبرى، فزكت الأمانة العامة كل من عزيز رباح ورقية الرميد بعمالة واقليم القنيطرة.

وبخصوص مجالس المقاطعات، فزكت الأمانة العامة محمد صديقي وبديعة بناني بمقاطعة الرياض أكدال، وأنس دخموني وسعاد زخنيني بحسان، ولحسن العمراني ورشيدة هزام بيعقوب المنصور، وعبد الرحيم لقرع وفاطمة البويسفي باليوسفية، ومحمد الطاهيري وامباركة صبار بالسويسي.

وزكت الأمانة العامة بمدينة سلا عزيز إبراهيم وفاطمة الزهراء هيرات بباب لمريسة، وعبد اللطيف سودو وبشرى لعروصي ببطانة، وعز العرب لحليمي وجميلة بنظام بالعيايدة، ومصطفى بخات وسارة بلحرش باحصين.

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