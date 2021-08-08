تبون: أحذر المواطنين من الفايسبوك “جاينا من دولة متحبناش الخير”

2021-08-08 / 11:12 مساءً
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هبة بريس- الرباط

قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، أن بلاده تتعرض لمكائد ودسائس من طرف جهات خارجية، محذرا مواطني بلاده من “الفايسبوك” قائلا بالحرف :”جاينا من بلاد متحبلناش الخير” في إشارة واضحة الى المملكة المغربية التي أطلقت مبادرة “اليد الممدودة” مؤخرا عبر خطاب العرش.

الرئيس الجزائري وكما كان متوقعا ردد أسطوانة “مشروخة” باللعب على وتر العدو الخارجي، خلال لقاء دوري مع وسائل الاعلام، في الوقت الذي كان مفروض فيه أن يتفاعل بشكل ايجابي مع نداء العاهل المغربي الرامي الى دفن الماضي وطي صفحة الخلافات من أجل فتح الحدود لما فيه خدمة مصلحة الشعبين الشقيقين.

حديث تبون اليوم يؤكد بالملموس أن الجزائر ماضية في سياستها العدائية تجاه المغرب ، كما أن الرئيس الجزائري قدم مغالطات خلال اللقاء بخصوص دور الجزائر داخل اروقة الاتحاد الافريقي خلال تسعينيات القرن الماضي بل أن تبون اعتبر الجزائر لها الفضل في ادخال الصين الى الامم المتحدة.

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