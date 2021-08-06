صورة تعبيرية

درك الجديدة يحبط عملية تهريب 7 أطنان من المخدرات بحرا إلى أوربا

2021-08-06 / 5:42 مساءً
0
أحمد مصباح - الجديدة

أحبطت مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، في ساعة مبكرة من صبيحة اليوم الجمعة، عملية ضخمة لتهريب الحشيش، في إطار الاتجار الدولي للمخدرات. حيث حجزت المصالح الدركية 7 أطنان من “السموم” كانت على وشك أن تعبر بحرا، تحت جنح الظلام، المحيط الأطلسي، في اتجاه الضفة الشمالية لحوض البحر الأبيض المتوسط، حيث كان من المنتظر أن يتسلم أباطرة المخدرات (les narcotrafiquants)، هذه الشحنة من الممنوعات، عند بوابة القارة العجوز.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن دورية من المركز القضائي، التابع لسرية الدرك الملكي بالجديدة، كان يشن، ليلة الخميس – الجمعة الماضية، في منطقة نفوذه الترابي، وتحديدا في منطقة الجرف الأصفر، حملات تطهيرية وتمشيطية، في إطار مكافحة تجليات الجريمة، والحرص على استتباب الأمن؛ حيث أثار انتباه المتدخلين الدركيين، بحضور قائد المركز القضائي، في حدود الساعة الثانية والنصف من صبيحة اليوم الجمعة، على الشاطئ الصخري، قبالة دوار “الغضبان” بجماعة مولاي عبد الله، عدة رزم معبأة ب7 أطنان من المخدرات، كانت ستعرف طريقها بحرا، تحت جنح الظلام، على قارب، صوب جنوب أوربا.

ويكثف المحققون الأبحاث والتحريات، والتي توشك أن تحدد هوية القارب الذي كان سيقل شحنة الممنوعات، عبر المحيط الأطلسي، إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حاول سرقة وكالة لتحويل الأموال بالكسر.. توقيف قاصر بمراكش

حاول سرقة وكالة لتحويل الأموال بالكسر.. توقيف قاصر بمراكش

2021-08-06 / 10:43 صباحًا
Photo of إنتحار شخص في ظروف غامضة بتازة والشرطة تدخل على الخط

إنتحار شخص في ظروف غامضة بتازة والشرطة تدخل على…

2021-08-06 / 10:24 صباحًا
Photo of توقيف متشرد أقدم على قتل شخصين بالرباط

توقيف متشرد أقدم على قتل شخصين بالرباط

2021-08-05 / 9:43 مساءً
Photo of تيزنيت : الجمارك تحبط عملية تهريب 2 طن من المخدرات

تيزنيت : الجمارك تحبط عملية تهريب 2 طن من…

2021-08-05 / 5:17 مساءً
Photo of تعليقات فيسبوكية تسبب في مقتل شاب على يد صديقه نواحي شفشاون

تعليقات فيسبوكية تسبب في مقتل شاب على يد صديقه…

2021-08-04 / 11:00 مساءً
Photo of طرفاية: إنقاد ستة قاصرين من الغرق والبحث عن مفقود

طرفاية: إنقاد ستة قاصرين من الغرق والبحث عن مفقود

2021-08-04 / 5:56 مساءً
Photo of البيضاء.. تعرض 3 أشخاص لحروق خلال تحضيرهم مفرقعات والأمن يحقق

البيضاء.. تعرض 3 أشخاص لحروق خلال تحضيرهم مفرقعات والأمن…

2021-08-04 / 5:48 مساءً
Photo of أمن البيضاء: قاتل والدته يعاني اضطرابات عقلية والبحث جارٍ عنه

أمن البيضاء: قاتل والدته يعاني اضطرابات عقلية والبحث جارٍ…

2021-08-04 / 1:49 مساءً
Photo of أمن الحي الحسني يوقف قاصرا عرض ضحيتين للسرقة بالخطف

أمن الحي الحسني يوقف قاصرا عرض ضحيتين للسرقة بالخطف

2021-08-04 / 11:54 صباحًا
Photo of البيضاء.. مجرم يفصل رأس والدته عن جسدها ويتجول به وسط شوارع أناسي

البيضاء.. مجرم يفصل رأس والدته عن جسدها ويتجول به…

2021-08-04 / 11:04 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق