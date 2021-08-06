درك الجديدة يحبط عملية تهريب 7 أطنان من المخدرات بحرا إلى أوربا

أحمد مصباح - الجديدة

أحبطت مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، في ساعة مبكرة من صبيحة اليوم الجمعة، عملية ضخمة لتهريب الحشيش، في إطار الاتجار الدولي للمخدرات. حيث حجزت المصالح الدركية 7 أطنان من “السموم” كانت على وشك أن تعبر بحرا، تحت جنح الظلام، المحيط الأطلسي، في اتجاه الضفة الشمالية لحوض البحر الأبيض المتوسط، حيث كان من المنتظر أن يتسلم أباطرة المخدرات (les narcotrafiquants)، هذه الشحنة من الممنوعات، عند بوابة القارة العجوز.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن دورية من المركز القضائي، التابع لسرية الدرك الملكي بالجديدة، كان يشن، ليلة الخميس – الجمعة الماضية، في منطقة نفوذه الترابي، وتحديدا في منطقة الجرف الأصفر، حملات تطهيرية وتمشيطية، في إطار مكافحة تجليات الجريمة، والحرص على استتباب الأمن؛ حيث أثار انتباه المتدخلين الدركيين، بحضور قائد المركز القضائي، في حدود الساعة الثانية والنصف من صبيحة اليوم الجمعة، على الشاطئ الصخري، قبالة دوار “الغضبان” بجماعة مولاي عبد الله، عدة رزم معبأة ب7 أطنان من المخدرات، كانت ستعرف طريقها بحرا، تحت جنح الظلام، على قارب، صوب جنوب أوربا.

ويكثف المحققون الأبحاث والتحريات، والتي توشك أن تحدد هوية القارب الذي كان سيقل شحنة الممنوعات، عبر المحيط الأطلسي، إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.

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