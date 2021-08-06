أسطورة “الموتو جي بي” الايطالي فالنتينو روسي يعلن اعتزاله بنهاية هذا الموسم

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أعلن أسطورة الدراجات النارية الإيطالي فالنتينو روسي، يوم أمس الخميس 5 غشت الجاري، عزمه اعتزال القيادة على الحلبات السريعة رسميا بنهاية الموسم الجاري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي استثنائي عقده فالنتينو روسي على هامش جائزة النمسا الكبرى، المقرر انطلاق منافساتها في 12 غشت الجاري.

وقال روسي في المؤتمر: “لقد قررت التوقف في نهاية الموسم. إنها لحظة صعبة وحزينة جدا. ستتغير حياتي اعتبارا من العام المقبل. كانت مسيرتي رحلة رائعة وطويلة لكن ممتعة جدا”.

وبدا اعتزال روسي مرجّحا بقوة منذ بدء العطلة الصيفيّة، بعدما خسر مقعده في فريق ياماها لموسم 2021، ومواصلة مسيرته هذا الموسم في صفوف فريق بيتروناس الرديف.

وقدم روسي موسما هو الأسوأ له حتى الآن بعد أن اقتصر على تحقيق 19 نقطة في السباقات التسعة الأولى.

ويُعد فالنتينو روسي من بين الرياضيين الأكثر تتويجا في عالم سباقات المحركات، حيث حقق خلال مسيرته، التي امتدت لـ 62 موسما، 7 ألقاب في الفئة العليا “موتو جي بي” إلى جانب لقبَين آخرَين في فئتي 250 و125 سم مكعب.​​​​​​​

وكان روسي قد أشار في وقت سابق إلى رغبته في التسابق على سيارات “الجي تي 3” بعد اعتزاله “الموتو جي بي”، ومن المرجح كذلك أن يُشارك في سباق “لومان 24 ساعة” في المستقبل.​​​​​​​

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