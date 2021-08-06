منال الصديقي تطمئن جمهورها: “الورم الي لقيت فالثدي ديالي حميد”

نجلاء مزيان - هبة بريس

طمأنت الفنانة المغربية منال الصديقي متابعيها عن صحتها عبر نشرها تدوينة مطولة بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات.

و كتبت منال:”من بعد آخر سطوري لي نزلت ولبارح توصلت ببزاف ديال الميساجات من عند الأصدقاء و الصديقات و المتابعين الأعزاء كيسولو فيا جاوبت على لي قدرت عليه و كان السبب ديالو أنني لقيت ورم فالثدي ديالي الثاني، الي خلاني نقطع العطلة د العيد و نرجع كنجري لكازا باش نشوف أقرب موعد مع الدكتور ديالي فالرباط و ندوز عليه خصوصا أني أهملت الكنترول ديالي فالسنوات الأخيرة”.

و واصلت :” الشيء الي خلاني نرجع بالذاكرة ديالي قبل ست سنوات و ندوز نفس المراحل فالكشف، و الفرق لي كان أن وقتها كانت ماما الله يرحمها واقفة معايا فكل خطوة فالمستشفى، و دابا كنت بوحدي الشيء الي خلاني نتحسر و نتألم نفسيا”.

و أضافت :” البارح جاتني النتائج ديال الماموغرافي جينيكو و الإيكو أن الورم حميد و غير خبيث و مافيه خطر عليا في انتظار باقي النتائج المفرحة لباقي تحاليل الدم و المناعة”.

و اختتمت :”دابا الحمد لله الامور على ما يرام لحد الان، شكرا بزاف عائلتي أصدقائي و المتابعين الأعزاء على سؤالكم عني و رسائلكم و اهتمامكم ربي ما يضركم فصحتكم ولا حبيبكم ولا فقريبكم، و شكر خاص للطاقم الصحي الي كيهتم بالمواطن فكل الظروف”.

و يشار أن الفنانة المغربية نشرت سابقا تدوينة بنفس المنصة تشارك جمهورها حزنها، كونها كانت تمر بظروف صحية ونفسية صعبة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0