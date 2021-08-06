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رئيس برشلونة: النادي لم يستطع تجديد عقد ميسي لهذا السبب

2021-08-06 / 11:29 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قال خوان لابورتا، رئيس برشلونة اليوم الجمعة، إن النادي لم يستطع تجديد عقد ليونيل ميسي بسبب لوائح اللعب المالي النظيف لرابطة الدوري.

وأشار لابورتا إلى أن برشلونة وميسي أرادا التوقيع على عقد جديد، لكن الرواتب تمثل 110 في المئة من إيرادات النادي الحالية وهو ما يعني أن النادي ينفق أكثر من المتوقع وهي مخاطرة مالية.

وقال لابورتا في مؤتمر صحافي: “النادي أهم من أي شيء حتى أهم من أفضل لاعب في العالم”.

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