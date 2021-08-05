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إسبانيا تعتقل جزائريا “هرّب” مقاتلين من الجزائر والمغرب وتونس إلى ليبيا

2021-08-05 / 12:59 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قال الحرس المدني الإسباني إنه ألقى القبض على جزائري يشتبه بتزعمه عصابة تخصصت في الاتجار بالبشر عبر تهريبهم من شمال إفريقيا إلى أوروبا، كما أرسلت مقاتلين إلى جماعات جهادية في ليبيا.

واعتقل جهاز استخبارات الحرس المدني المشتبه به ليلة 31 يوليو في جزيرة مايوركا الواقعة على البحر الأبيض المتوسط. وقال بيان الحرس المدني إنه الرجل يواجه اتهامات بالإرهاب ولم يكشف عن اسمه.

و بحسب البيان، يعتقد أن الرجل قاد من أوروبا، عصابة لتهريب البشر في شمال إفريقيا.

ويشتبه في قيامه بـ”تسهيل انتقال المقاتلين الجهاديين إلى ليبيا من الجزائر والمغرب وتونس، باستخدام عائدات عصابته من أنشطة الاتجار بالبشر”.

وقال البيان إن “السلطات تشتبه أيضا في أن عصابة التهريب أرسلت إرهابيين من الجزائر إلى إسبانيا، وتم اعتقال بعضهم، دون تقديم مزيد من التفاصيل”.

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