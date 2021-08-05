راشد الغنوشي

الغنوشي: يتعين تحويل خطوات الرئيس إلى فرصة للإصلاح

2021-08-05 / 9:58 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أشار حزب النهضة الإسلامي إلى تحول كبير في الأزمة السياسية في تونس حين قال زعيمه ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، مساء الأربعاء، أنه يتعين تحويل إجراءات الرئيس قيس سعيد الاسبوع الماضي الى فرصة للإصلاح.

وكان الغنوشي قد وصف في وقت سابق خطوة الرئيس سعيد، والتي تضمنت أيضًا تجميد البرلمان وتسببت في أزمة سياسية كبيرة بأنها انقلاب.

ونشرت صفحة النهضة تصريحات للغنوشي، تضمنت لهجة أخف قال فيها “يجب علينا أن نحول إجراءات الرئيس إلى فرصة للإصلاح ويجب أن تكون مرحلة من مراحل التحول الديمقراطي”

وداخل حزب النهضة أثار رد فعل الغنوشي الأول قلقًا متزايدًا ودفع بعض كبار الشخصيات والشباب لدعوة زعيمهم المخضرم للتنحي.

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