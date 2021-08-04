طرفاية: إنقاد ستة قاصرين من الغرق والبحث عن مفقود

هبة بريس - أشعبان لحبيب

أفادت مصادر مطلعة ل هبة بريس، أن أمواج البحر بشاطئ ” كاسمار” و الواقع بكورنيش طرفاية السياحي، قد إبتلعت قبل قليل من الأن ليومه الأربعاء 04 غشت الجاري 6 غرقى قاصرين.

وأوضحت المصادر نفسها، استنادا إلى شهود عيان من مكان الحادث، بأن الغرقى كانوا قد قصدوا الشاطئ المذكور، بهدف الاستجمام رفقة ذويهم قبل أن يباغتهم التيار البحري القوي والامواج العاتية، الشئ الذي عجل بتدخل فروق السباحين المنقدين، معززين بدراجة مائية من نوع دجيتسكي، وكذا معدات الانقاد خاصة لهذا الغرض، حيث تمكنوا من انقاد خمسة أطفال من بينهم طفلتين، تم نقلهما على متن سيارة الإسعاف الى المستشفى بطرفاية، في حين لازالت فرق الوقاية المدنية تسابق الزمن من أجل محاولة العثور على الطفل المفقود قبل حلول الظلام.

و إستنفر الحادث السلطة المحلية، ومصالح الدرك الملكي بمدينة طرفاية، و التي انتقلت إلى الشاطئ المذكور على وجه السرعة، حيث جرى إنقاد خمسة أطفال من موت محقق من طرف رجال إنقاذ محترفين في السباحة و الغطس.

وعزت مصادرنا أن عدم العثور على المفقود الى حدود الساعة راجع إلى قوة التيارات البحرية وهيجان البحر.

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