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أمن الحي الحسني يوقف قاصرا عرض ضحيتين للسرقة بالخطف

2021-08-04 / 11:54 صباحًا
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هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، من توقيف قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة بالخطف وباستعمال ناقلة ذات محرك.

وكان المشتبه فيه قد أقدم على تعريض ضحيتين للسرقة بالخطف وباستعمال دراجة نارية بكل من حي الألفة وحي الفردوس بمدينة الدار البيضاء، وهي الأفعال التي تم توثيق أحداها بشريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه، وذلك قبل أن يتم توقيفه متلبسا بارتكاب محاولة للسرقة، حيث مكنت عملية الجس الوقائي من العثور بحوزته على هاتفين محمولين يشتبه في كونهما من متحصلات هذ الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه القاصر تحت المراقبة الشرطية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بالدار البيضاء تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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