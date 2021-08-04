طقس الأربعاء .. أجواء حارة بعدد من مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تكون الأجواء حارة نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد والسهول الداخلية.
كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية محلية بالسواحل الشمالية والواجهة المتوسطية ، فيما ستكون الأجواء مستقرة على العموم مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة .
ويتوقع أيضا أن يتم تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما أحيانا بالسواحل الوسطى.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 20 و 25 درجة بالجنوب الشرقي، ما بين 10 و 14 درجة بالمرتفعات .وستكون ما بين 14 و 20 درجة على العموم بباقي ربوع المملكة .
أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 38 و 43 درجة بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، ما بين 31 و 37 درجة بكل من الريف، المنطقة الشرقية ، السايس، هضاب الفوسفاط ووالماس ، السهول الشمالية والوسطى، وداخل الأقاليم الجنوبية . وستكون ما بين 23 و 29 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا ما بين الرباط وطرفاية ، وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان زوالا ما بين رأس سيم وأكلو ، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل .