طقس
الصورة تعبيرية

طقس الأربعاء .. أجواء حارة بعدد من مناطق المملكة

2021-08-04 / 9:06 صباحًا
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تكون الأجواء حارة نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد والسهول الداخلية.
كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية محلية بالسواحل الشمالية والواجهة المتوسطية ، فيما ستكون الأجواء مستقرة على العموم مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة .

ويتوقع أيضا أن يتم تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما أحيانا بالسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 20 و 25 درجة بالجنوب الشرقي، ما بين 10 و 14 درجة بالمرتفعات .وستكون ما بين 14 و 20 درجة على العموم بباقي ربوع المملكة .

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 38 و 43 درجة بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، ما بين 31 و 37 درجة بكل من الريف، المنطقة الشرقية ، السايس، هضاب الفوسفاط ووالماس ، السهول الشمالية والوسطى، وداخل الأقاليم الجنوبية . وستكون ما بين 23 و 29 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا ما بين الرباط وطرفاية ، وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان زوالا ما بين رأس سيم وأكلو ، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اجتماع افتراضي لوكالات الأنباء المتوسطية

اجتماع افتراضي لوكالات الأنباء المتوسطية

2021-08-03 / 11:47 مساءً
Photo of إدارة الجمارك تسلط الضوء على الأحكام الجديدة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال

إدارة الجمارك تسلط الضوء على الأحكام الجديدة المتعلقة بمكافحة…

2021-08-03 / 9:49 مساءً
Photo of 20 شخصا عدد ضحايا حوادث السير داخل المجال الحضري

20 شخصا عدد ضحايا حوادث السير داخل المجال الحضري

2021-08-03 / 9:33 مساءً
Photo of المحمدية : “الكولسة” في منح التزكيات تعجل باستقالة قيادية بيجيدية

المحمدية : “الكولسة” في منح التزكيات تعجل باستقالة قيادية…

2021-08-03 / 8:48 مساءً
Photo of مكتب السكك الحديدية يقدم تخفيضات مهمة للراغبين في السفر

مكتب السكك الحديدية يقدم تخفيضات مهمة للراغبين في السفر

2021-08-03 / 8:31 مساءً
Photo of فيديو التشرميل بسطات يقود شخصا وراء القضبان

فيديو التشرميل بسطات يقود شخصا وراء القضبان

2021-08-03 / 7:13 مساءً
Photo of الملك يعزي بوفاة الفنانة فاطمة الركراكي

الملك يعزي بوفاة الفنانة فاطمة الركراكي

2021-08-03 / 7:01 مساءً
Photo of الانتخابات المقبلة .. بنكيران يُبلّغ قيادة “البيجيدي” قراره الأخير

الانتخابات المقبلة .. بنكيران يُبلّغ قيادة “البيجيدي” قراره الأخير

2021-08-03 / 6:48 مساءً
Photo of العثماني: امكانية تأجيل الانتخابات قائمة بالنظر للوضعية الوبائية

العثماني: امكانية تأجيل الانتخابات قائمة بالنظر للوضعية الوبائية

2021-08-03 / 6:38 مساءً
Photo of العثماني: “المغاربة اجتماعيين لكن متبقاوش تسالمو راه المحبة فالقلب”

العثماني: “المغاربة اجتماعيين لكن متبقاوش تسالمو راه المحبة فالقلب”

2021-08-03 / 5:52 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق