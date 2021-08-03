تقرير: 318 ألف منصب شغل جديد في الفلاحة والغابة والصيد خلال سنة

هبة بريس

أفادت المندوبية السامية للتخطيط ، أن قطاع “الفلاحة والغابة والصيد “، أحدث 318000 منصب شغل، ما بين الفصل الثاني من سنة 2020 والفترة نفسها من سنة2021 .

وأوضحت، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2021 ، أن هذا القطاع سجل في المقابل فقدان 477000 منصب شغل خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة، مع فقدان سنوي متوسط قدره 90000 منصب بين الفصول الثانية للسنوات الثلاث التي سبقت الجائحة.

كما فقد قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” 53.000 منصب، مقابل فقدان 69.000 خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، وإحداث سنوي متوسط ل 32.000 منصب بين الفصول الثانية للسنوات الثلاث السابقة للجائحة.

ومن جانبه، عرف قطاع “الخدمات” إحداث 40.000 منصب، مقابل فقدان30.000 خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، وإحداث سنوي متوسط قدره149.000 منصب بين الفصول الثانية للسنوات الثلاث التي سبقت الجائحة.

كما أحدث قطاع “البناء والأشغال العمومية” 108.000 منصب، مقابل فقدان 9.000 خلال نفس القترة من السنة الفارطة، و فقدان سنوي متوسط ل 27.000 منصب بين الفصول الثانية للسنوات الثلاث السابقة للجائحة.

من بين 10.892.000 نشيط مشتغل خلال الفصل الثاني من سنة 2021، يشغل قطاع الخدمات 45,2% ، متبوعا بقطاع ” الفلاحة والغابات والصيد” بنسبة 33,1% وقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”بنسبة11,1 % (44% منها أنشطة تقليدية) وقطاع “البناء والأشغال العمومية” بنسبة 10,5%.

ويشتغل ما يقارب سبعة نشيطين مشتغلين بالوسط القروي من بين كل عشرة (70,7%) بقطاع الفلاحة والغابة والصيد، فيما يشتغل قرابة ثلثي النشيطين المشتغلين بالوسط الحضري(66,6%) بقطاع الخدمات.

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