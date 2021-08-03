“دون بيغ” يصف قرارات الحكومة ب”العشوائية”

نجلاء مزيان - هبة بريس

أعرب الرابور المغربي توفيق حازب المعروف ب “دون بيغ” عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، (أعرب) عن استيائه من قرارات الحكومة المتعلقة بالإغلاق واصفا إياها “بالعشوائية” .

و نشر دون بيغ مقطع فيديو عبر خاصية ستوري بنفس المنصة قال فيه :” بسلتو علينا بهاد الإجراءات سد لاصال حل لاصال سد حمام حل حمام، بصراحة فتو لبسالة كاع، هاد الشعب كاع ماقتلاتو الكورونا قد ما قتلو الاحباط “، مضيفا في تدوينة أخرى:”قرارات عشوائية”.

و الجدير بالذكر أن مجموعة من الفنانين استنكروا قرار الحكومةالأخير، المتعلق بحظر التنقل الليلي ابتداء من الساعة التاسعة ومنع التنقل، من وإلى مدن الدار البيضاء وأكادير ومراكش، انطلاقا من يومه الثلاثاء.

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