بعد منع التنقل الليلي.. الحكومة تتجه لمنع صلاتي العشاء والفجر بالمساجد

هبة بريس ـ الدار البيضاء

خرج مساء أمس بلاغ الحكومة معلنا للمغاربة عددا من الإجراءات و التدابير التي سيتم العمل بها بداية من اليوم ثالث غشت، و هي الإجراءات التي كان من أبرزها حظر التجول الليلي بين الساعة التاسعة مساءا و الخامسة صباحا.

بلاغ الحكومة و كما هي العادة دائما منذ بداية الجائحة لم يقدم تفسيرات واضحة و اكتنفه الغموض خاصة في الشق المتعلق بمنع التنقل الليلي و هو ما جعل فئة كبيرة من المغاربة في حيرة من أمرها وسط تساؤلات عدة.

و من بين التساؤلات التي بات المغاربة يطرحونها هو هل سيتم منع صلاتي العشاء و الفجر بالمساجد، مادام توقيتهما يندرج ضمن ساعة الحظر التي أعلنتها حكومة العثماني.

بلاغ الحكومة لم يشر لهذا المعطى، و اكتفى بالتأكيد أن الخروج بعد الساعة التاسعة ليلا و قبل الخامسة صباحا مخالفة للقوانين ما لم يتوفر المعني بالأمر على واحدة من الوثائق و الشروط التي تسمح له بالخروج.

و تجدر الإشارة إلى أن صلاة العشاء بمختلف ربوع المملكة حاليا هي بعد الساعة العاشرة ليلا، بينما صلاة الصبح في حدود الرابعة و النصف تقريبا، فهل ستغلق الحكومة مجددا المساجد خلال صلاتي العشاء و الفجر كما كان معمولا به في فترة سابقة؟

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