خالد المشري

ليبيا.. إعادة انتخاب خالد المشري رئيسا للمجلس الأعلى للدولة

2021-08-03 / 1:26 مساءً
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هبة بريس - وكالات

فاز خالد المشري، اليوم الثلاثاء، بولاية رابعة في رئاسة المجلس الأعلى لليبيا بعد حصوله على 73 صوتا من أصل 132 صوتا.
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وانطلقت جلسة إعادة انتخاب مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة بحضور 91 عضوا، وهو عدد كاف لاكتمال النصاب القانوني، وفق ما أفاد به المشري خلال كلمة له.

ولم يستطع أي من المرشحين (خالد المشري، صلاح ميتو، وسعيد كله) حسم المرحلة الأولى من التصويت، حيث لم يتمكنوا من الوصول إلى العتبة القانونية والمقدرة بـ66 صوتا من أعضاء المجلس، في حين حسم المشري الجولة الثانية بعد حصوله على 73 صوتا، مقابل 55 صوتا لصلاح ميتو.

وفاز المشري بولايته الثالثة في يوليو عام 2020 حيث حصل في الاقتراع، الذي جرى في مقر المجلس في العاصمة طرابلس على 73 صوتا من أصوات الأعضاء.

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