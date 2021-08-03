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طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

2021-08-03 / 9:09 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن تكون الأجواء حارة نوعا ما بكل من الجنوب الشرقي للبلاد، وأقصى الجنوب، والسايس وجنوب المنطقة الشرقية.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بقطرات مطرية جد خفيفة محليا، خلال الليل والصباح، فوق السواحل الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، فضلا عن ظهور كتل ضبابية محلية فوق السواحل الشمالية وبالواجهة المتوسطية، فيما ستكون الأجواء مستقرة على العموم مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشمالي بجنوب البلاد وبالسواحل الوسطى وضعيفة إلى معتدلة، من الجنوب بالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستهب من الشمال وأحيانا من الغرب بباقي الأنحاء، هذا مع هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي للبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 20 و25 درجة بالجنوب الشرقي، وما بين 10 و14 درجة بالمرتفعات، وستكون ما بين 14 و20 درجة على العموم بباقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 38 و43 درجة بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 31 و37 درجة بكل من الريف، والمنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول الشمالية والوسطى، وبداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 23 و29 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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