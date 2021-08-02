عزيز أخنوش

أخنوش مهنئا البقالي: فوزك أثبت أن للمغرب أبطالا ذو قدرات هائلة

2021-08-02 / 5:45 مساءً
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هبة بريس - الرباط

هنأ رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، البطل المغربي سفيان البقالي على تتويجه بالميدالية الذهبية في اولمبياد طوكيو.

وقال أخنوش، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” :”هنيئاً للمغرب بتتويج سفيان البقالي بالميدالية الذهبية لسباق 3000 متر موانع في أولمبياد طوكيو المقامة باليابان.. لاشك أن هذا الفوز الذي أشاع البهجة وسط جميع المغاربة، كان نتيجة مجهود كبير استحق الصدارة. ”

وأضاف أخنوش”فخور للغاية بهذا الفوز الذي أثبت أنَّ للمغرب أبطالاً ذوو قدرات هائلة لتحقيق النّصر”.

هذا أحرز العداء المغربي ،سفيان البقالي، اليوم الإثنين، الميدالية الذهبية لسباق 3000م موانع لمسابقة ألعاب القوى، التي جرت ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بطوكيو.

ونال البقالي ذهبية السباق بعد قطعه المسافة في زمن قدره8 د و08 ث و90 / 100، متقدما على الإثيوبي لاميشا غيرما بتوقيت 8 د و10 ث و38 /100 ، فيما عاد المركز الثالث للكيني كيغن بنجمان بتوقيت 8 د و11 ثو45 /100.

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‫2 تعليقات

  1. اين هم هؤلاء الابطال ؟؟؟وقد سقطوا جميعا منذ الادوار الأولى كاوراق الثوث .يجب مراجعة الحسابات والعطاء لكل قطاع حقه من الرعاية .لا يمكن ان نحجب الشمس بالغربال.

  2. طبعا مبروك للبطل المغربي وكل المغاربة لكن هناك خطأ نحوي وجب تصحيحها ياسيادة الوزير نقول أبطالا ذوي وليس ذوو كماورد في مقالك ولذلك وجب التصحيح والسلام

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