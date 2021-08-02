“فايزر” و”موديرنا” ترفعان سعري لقاحيهما

هبة بريس - وكالات

أعلن وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون، الاثنين، عن أن شركتي فايزر وموديرنا للأدوية ستزيدان ثمن لقاحيهما ضد وباء كوفيد- 19 بعد تعديلهما لمكافحة متحورات الفيروس، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها صحيفة ”فاينانشل تايمز“.

وقال كليمان متحدثا لإذاعة راديو ”فرانس إنترناسيونال“، ”يجب أن ننظر إلى كل ذلك بطريقة عقلانية، علينا أن نحرص بالطبع على ألا يتم خداعنا، بل أن نتوصل إلى عقود أكثر تطلبا مع منتجات أكثر تكيّفا على الأرجح مع المتحورات“، مبينا أن ”الثمن سيكون أعلى بقليل ليس على الاتحاد الأوروبي وحده، بل على جميع المشترين“.

وكشفت صحيفة فاينانشل تايمز البريطانية الأحد بعدما اطلعت على العقد المبرم مع الاتحاد الأوروبي، أن ثمن لقاح فايزر سيرتفع من 15.5 يورو إلى 19.5 يورو، فيما سيرتفع ثمن لقاح موديرنا من 19 يورو إلى 21.5 يورو.

وأضاف كليمان بون ”يجري العمل على تكييف اللقاحات للمتحورات، هذا مطلوب في العقود الجاري التفاوض عليها. كما نطلب بأن يتم تصنيع القسم الأكبر من الإنتاج _أي نحو 300 من مكوّنات اللقاح_ على الأراضي الأوروبية“.

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