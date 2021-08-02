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اتهامات لمتجر سجن تطوان ببيع الأغذية بضعف ثمنها.. والإدارة تفند

2021-08-02 / 2:11 مساءً
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هبة بريس - تطوان

فندت إدارة السجن المحلي بتطوان، اليوم الاثنين، ما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص “بيع المواد الغذائية بمتجر السجن المحلي بتطوان بضعف ثمنها”.

وذكرت المؤسسة، في بيان توضيحي، أنه ردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص “بيع المواد الغذائية بمتجر السجن المحلي بتطوان بضعف ثمنها”، فإن ما جاء في المقالات المذكورة “لا أساس له من الصحة”، مشددة على أن “أثمنة السلع والمواد الغذائية الموجودة بمتجر المؤسسة هي نفسها المعمول بها بالخارج، كما أن إدارة المؤسسة تحرص على إظهار أثمنة مختلف المواد المتوفرة بالمتجر للمزيد من الشفافية”.

وأكدت إدارة المؤسسة السجنية أنه “لم يسبق لأي نزيل بالمؤسسة أو أي من العائلات أن تقدمت بأية شكاية تتعلق بأثمنة السلع أو المواد الغذائية المعروضة للبيع بمتجر المؤسسة”.

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