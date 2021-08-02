سفيان البقالي ينقذ ماء الوجه و يمنح المغرب أول ذهبية في اولمبياد طوكيو
هبة بريس - القسم الرياضي
تمكن البطل المغربي سفيان بقالي من انقاد ماء وجه الرياضة المغربية ، بعد احرازه للذهب الأولمبي في سباق 3000 م موانع ، ليحصد المغرب أول ميدالياته في دورة طوكيو ، بعد الأداء المخزي لباقي الرياضات .
وتعد ميدالية البقالي الذهبية الاولى منذ سنة 2004 ، حيث عجز المغرب عن الصعود لمنصات التتويج مند انجاز البطل العالمي هشام الغروج
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المجموع 2 آراء
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3 تعليقات
رائع دمتا متألقا يا سفيان
هنيئا لنا جميعا
العز لابناء مدينة فاس المغربية