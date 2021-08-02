لقاح كورنا
صورة تعبيرية

الإمارات تعتمد لقاح “سينوفارم” للفئة العمرية من 3 لـ17 سنة

2021-08-02 / 11:55 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الاثنين، التسجيل الطارئ للقاح “سينوفارم” ضد فيروس “كوفيد – 19” للفئة العمرية من سن 3 – 17 سنة.

وقالت الوزارة، إن اعتماد التسجيل الطارئ للقاح “سينوفارم” لهذه الفئة العمرية، جاء بناء على نتائج الدراسات السريرية، والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ، والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة.

وأضافت أن “اعتماد اللقاح يأتي في إطار تعزيز جهود الإمارات في مكافحة فيروس “كوفيد-19 “وتأكيدا على نهجها الاستباقي بالاهتمام بصحة وسلامة أفراد المجتمع”، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

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